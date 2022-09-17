Еще одной категории украинцев запретили выезд за границу: в ГПСУ прояснили ситуацию

В ГНСУ объяснили, почему студенты теперь не смогут выехать на обучение

В Украине во время действия военного положения, которое правительство совместно с общей мобилизацией продлило до 21 ноября, выезд за пределы страны для студентов международных вузов был ограничен. Такое решение было принято из-за систематических противоправных схем, к которой прибегали украинцы, подделывая разрешительные документы на выезд.

Как для издания Факты ICTV рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, соответствующий запрет начал действовать в стране с 14 сентября. По его словам, на сегодняшний день студенты не имеют права на выезд из Украины до момента принятия решения правительством и внесения этих разрешительных изменений в постановление №57.

Также он добавил, что до сих пор право на пересечение государственной границы было предоставлено студентами, успевшими поступить в иностранные вузы до 24 февраля. Такое исключение было сделано для них по просьбе об этом главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

"Поэтому эту категорию студентов пропускали", — пояснил Демченко.

Теперь, добавил Демченко, правительство полностью ограничило право на выезд и для студентов, обучавшихся за границей до 24 февраля. На решение запретить выезд повлияло также, что пограничники фиксировали многочисленные подделки документов.

"Ежедневно оказывались лица, которые пытались использовать поддельные документы, подчеркивая, что они студенты, и таким образом пытались незаконно покинуть пределы Украины. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, в течение месяца таких подделок могли выявить сотни", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским мужчинам призывного возраста, от 18 до 60 лет, все же могут разрешить выезжать за пределы страны во время действия военного положения, однако не всем и только при одном условии.