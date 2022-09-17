Ще одній категорії українців заборонили виїзд за кордон: у ДПСУ прояснили ситуацію

У ДПСУ пояснили, чому студенти тепер не зможуть виїхати на навчання

В Україні під час дії воєнного стану, який уряд спільно із загальною мобілізацією продовжив до 21 листопада, виїзд за межі країни для студентів міжнародних вишів був обмежений. Таке рішення було прийняте через систематичні протиправні схеми, до якої вдавалися українці, підроблюючи дозвільні документи на виїзд.

Як для видання Факти ICTV розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, відповідна заборона почала діяти в країні з 14 вересня. За його словами, станом на сьогоднішній день студенти не мають права на виїзд з України до моменту прийняття рішення урядом та внесення цих дозвільних змін до постанови №57.

Також він додав, що дотепер право на перетин державного кордону було надано студентами, які встигли вступити до іноземних вишів до 24 лютого. Такий виняток було зроблено для них через прохання про це головнокомандувача української армії Валерія Залужного.

"Тому цю категорію студентів пропускали", — пояснив Демченко.

Тепер, додав Демченко, уряд повністю обмежив право на виїзд і для студентів, які навчалися за кордоном до 24 лютого. На рішення заборонити виїзд вплинуло також те, що прикордонники фіксували численні підробки документів.

"Щодня виявлялися особи, які намагалися використати підроблені документи, наголошуючи, що вони є студентами, і таким чином намагалися незаконно залишити межі України. За такі дії передбачено кримінальну відповідальність, протягом місяця таких підробок могли виявити сотні", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським чоловікам призовного віку, від 18 до 60 років, все ж можуть дозволити виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану, проте не всім і лише за однієї умови.