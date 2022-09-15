Чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон - є одна умова

Ініціатор законопроекту хоче посприяти збільшенню фінансової підтримки військових

Виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон став забороненим з початком оголошення мобілізації по всій Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Обмеження діє вже понад півроку, але також є і певні категорії людей, які мають право на виїзд. Загалом правила часто міняються, іноді — додаються нові, що дозволяє розширити список.

Ще одне правило може з'явитися вже дуже скоро.

13 вересня у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт, який дозволяє чоловікам виїжджати за кордон. Виїхати зможуть лише ті, які зроблять внесок на ЗСУ в 13 тисяч гривень, причому гроші повинні поповнюватися щомісячно.

Аби виїхати за кордон, військовозобов’язаним чоловікам потрібно підтвердити:

наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском. Кошти з цього рахунку не можна буде використовувати за межами країни;

передачу банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок за кожен місяць (або частину місяця) перебування за кордоном;

дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском мінімальну суму на підтримку Збройних Сил України після завершення кожного місяця за кордоном.

На зворотному шляху, для в’їзду в Україну, військовозобов'язані чоловіки мають надати підтвердження виконання всіх вищеперерахованих умов. Ті, хто виїхав раніше і не мав відстрочки від призову, мають сплатити при поверненні 26 тисяч гривень за кожен місяць не в Україні.

Крім того, уточнюється, що право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну даватиме один з таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

"Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть заробити на себе і сім’ю, збільшенню фінансової підтримки ЗСУ, зміцненню економіки та обороноздатності держави, зниженню градусу соціально-економічної напруги", — йдеться у пояснювальній записці ініціатора законопроєкту Мазураша Георгія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо є супроводжувачами тяжкохворого родича.