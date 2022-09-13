Чоловіки можуть вивезти за кордон дружину або дітей: що для цього потрібно

Для виїзду з країни чоловікам потрібно надати митникам низку документів

Під час дії воєнного стану в Україні, який подовжено до 21 листопада, уряд надав можливість військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон задля супроводу хворої дружини або дитини на лікування.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, чоловіки віком від 18 до 60 років мають право на супровід дружини при умові, що та має інвалідність І або ІІ групи, а також неповнолітніх дітей, які мають інвалідність. Якщо вони тяжкохворі на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеню тощо.

Що потрібно для виїзду

На момент перетину українського кордону чоловікам доведеться мати при собі такі документи:

довідку, яка підтверджує отримання державної допомоги на хвору дитину, надану структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчим органом міської ради, території територіальної громади, до якої входить територія міста обласного значення, районної ради у місті;

документ, який було видано лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені Міністерством здоров'я України;

документ, який підтверджує родинні зв’язки із особою, яку супроводжує чоловік (якщо дитина виїжджає у супроводі матері або батька),

документ, який підтверджує повноваження супроводжуючи особи, котра перетинає кордон спільно з хворою дитиною (якщо дитину супроводжує опікун, піклувальник, прийомний батько або вихователь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково змінили умови перетину кордону для осіб з інвалідністю та тих громадян, які їх супроводжують.

Також нагадаємо, що робити українцям, які виїхали за межі країни без документів.