Велика категорія чоловіків отримає право виїзду за кордон: чи можливі зловживання

Щоби отримати дозвіл на виїзд за кордон, моряку необхідно отримати підтвердження свого статусу

Наприкінці серпня уряд дозволив виїзд за кордон морякам. Цей рішення було прийнято після того, як відповідна петиція зібрала необхідну кількість підписів. Дозвіл почне працювати з наступного тижня, але деяких громадян занепокоїло, наскільки корумпованим може стати цей процес, чи реальні зловживання на кшталт покупки статусу моряка чоловіками, не причетними до морської галузі?

Відповідь на це дав голова профспілки робітників морського транспорту України Олег Григорюк, пише "Суспільне". За його словами, процедура отримання дозволу на виїзд досить складна і пов’язана з перевірками. Для того, щоби отримати відповідний документ, морякові необхідно буде зв’язатись в електронному форматі з адміністрацією судноплавства. У дводенний термін відомство збирає та надає інформацію щодо підтвердження статусу чоловіка. Після чого моряк може отримати довідку-підтвердження своєї професії і звернутись до свого територіального центру комплектування (військомату). Лише після отримання у ТЦК дозвільного документу моряк зможе покинути територію України.

На думку Григорюка, зловживання тут малоймовірні. Зокрема через те, що морська адміністрація, яка мусить підтвердити статус, володіє історією кожного моряка та має дані про трудові контракти. "Існує чітка процедура отримання диплома моряка. Є морська адміністрація, яка буде бачити, хто є моряком, а хто ним намагається стати зараз, під час війни. Має бути в історії українського моряка повноцінне навчання, тренінги, сертифікати, дипломи. Моряк має право працювати стільки за кордоном, скільки у нього прописано в трудовому контракті", — пояснив голова профспілки.

За його даними в Україні зараз нараховується 120 тисяч моряків. 65 тисяч із них на момент початку війни перебували за кордоном. Дозвіл спеціалістам цієї галузі виїжджати за кордон, на думку Григорюка, має допомогти і родинам моряків, і українській економіці в цілому. Голова профспілки зазначив, що кожен моряк привозить із рейсу від 3500 до 5000 доларів, які підуть на користь державі, якщо будуть витрачені в Україні. "Навіть перебуваючи за кордоном, моряки часто стають волонтерами і допомагають армії", — додав Григорюк.

Як повідомляв "Телеграф", заставу у 200 тисяч гривень за виїзд за кордон чоловіків за системою "єВідрядження" теж назвали ефективним запобіжником від зловживань.