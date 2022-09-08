Большая категория мужчин получит право выезда за границу: возможны ли злоупотребления

Чтобы получить разрешение на выезд за границу, моряку необходимо получить подтверждение своего статуса

В конце августа правительство разрешило выезд за границу морякам. Это решение было принято после того, как соответствующая петиция собрала необходимое количество подписей. Разрешение начнет работать со следующей недели, но некоторые граждане обеспокоились, насколько коррумпированным может стать этот процесс, реальны ли злоупотребления вроде покупки статуса моряка мужчинами, не причастными к морской отрасли?

Ответ на это дал глава профсоюза рабочих морского транспорта Украины Олег Григорюк, пишет "Суспильне". По его словам, процедура получения разрешения на выезд достаточно сложна и связана с проверками. Чтобы получить соответствующий документ, моряку необходимо будет связаться в электронном формате с администрацией судоходства. В двухдневный срок ведомство собирает и предоставляет информацию о подтверждении статуса мужчины. После чего моряк может получить справку-подтверждение своей профессии и обратиться в свой территориальный центр комплектования (военкомат). Только после получения в ТЦК разрешительного документа моряк сможет покинуть территорию Украины.

По мнению Григорюка, злоупотребления здесь маловероятны. В частности, потому, что морская администрация, которая должна подтвердить статус, владеет историей каждого моряка и имеет данные о трудовых контрактах. "Есть четкая процедура получения диплома моряка. Есть морская администрация, которая будет видеть, кто является моряком, а кто им пытается стать сейчас, во время войны. Должно быть в истории украинского моряка полноценное обучение, тренинги, сертификаты, дипломы. Моряк имеет право работать столько за границей, сколько у него прописано в трудовом контракте", — объяснил глава профсоюза.

По его данным, в Украине сейчас насчитывается 120 тысяч моряков. 65 тысяч из них на момент начала войны находились за границей. Разрешение специалистам этой отрасли выезжать за границу, по мнению Григорюка, должно помочь и семьям моряков, и украинской экономике в целом. Глава профсоюза отметил, что каждый моряк привозит из рейса от 3500 до 5000 долларов, которые пойдут на пользу государству, если будут потрачены в Украине. "Даже находясь за границей, моряки часто становятся волонтерами и помогают армии", — добавил Григорюк.

Как сообщал "Телеграф", залог в 200 тысяч гривен за выезд за границу мужчин по системе "еКомандировка" тоже назвали эффективным предохранителем от злоупотреблений.