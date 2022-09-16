Особлива категорія чоловіків в Україні може виїжджати за кордон: у Держприкордонслужбі озвучили умови

Родичі загиблих бійців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, поліції та прикордонної служби можуть покинути країну під час війни

В Україні на момент дії воєнного стану, який уряд подовжив до 21 листопада, виїзд за кордон військовозобов‘язаним чоловікам, віком 18-60 років, було заборонено. Проте існують певні винятки. Зокрема, мова йде про українців, чиї родичі загинули або зникли безвісти, обороняючи Україну під час російського вторгнення.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України у відповідь на запит "УП", Кабінет міністрів вирішив піти на поступки деяким категоріям громадян, частково змінивши умови перетину державного кордону.

Згідно із доповненням, призову на військову службу не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування військової агресії російської федерації на Донбасі. А також ті громадяни, які зазнали смертельних травм на момент забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі, а також стримування військової агресії з боку рф на момент дії воєнного стану в Україні.

Відповідно до вищевикладеного, ці категорії українців мають право на виїзд за межі країни навіть під час дії воєнного стану.

Які документи потрібні для перетину держкордону

довідка\документ, який підтверджує наявність сімейних зв‘язків зі зниклою або загиблою людиною;

інформацію про факт її загибелі або зникнення безвісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовозобов'язаним чоловікам можуть дозволити виїжджати з України, проте виключно за умови, що ті вноситимуть по 13 тисяч гривень на потреби Збройних українських сил щомісячно.