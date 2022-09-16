Особая категория мужчин в Украине может выезжать за границу: в Госпогранслужбе озвучили условия

Родственники погибших бойцов ВСУ, Нацгвардии, СБУ, полиции и пограничной службы могут покинуть страну во время войны

В Украине на момент действия военного положения, которое правительство продлило до 21 ноября, выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет был запрещен. Однако существуют некоторые исключения. В частности, речь идет об украинцах, чьи родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину во время российского вторжения.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос "УП", Кабинет министров решил пойти на уступки некоторым категориям граждан, частично изменив условия пересечения государственной границы.

Согласно дополнению, призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию военной агрессии российской федерации на Донбассе. А также те граждане, которые получили смертельные травмы на момент обеспечения национальной безопасности и обороны, отпоры, а также сдерживание военной агрессии со стороны рф на момент действия военного положения в Украине.

Согласно вышеизложенному эти категории украинцев имеют право на выезд за пределы страны даже во время действия военного положения.

Какие документы нужны для пересечения госграницы

справка\документ, подтверждающий наличие семейных связей с пропавшим или погибшим человеком;

информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военнообязанным мужчинам могут разрешить выезжать из Украины, однако исключительно при условии, что те будут вносить по 13 тысяч гривен на нужды Вооруженных украинских сил ежемесячно.