Виїзд за кордон з дитиною: чи треба дозвіл від одного з батьків та які ще є нюанси

Правила виїзду дітей за кордон зараз дуже спрощені, тому довго збирати документи не доведеться

Для громадян України від початку повномасштабного російського вторгнення спростили правила для виїзду з країни, зокрема у частині, яка стосується перетину кордону з дітьми. Батькам дитини для цього знадобляться документи, які підтверджуватимуть їх родинні зв'язки.

Як передає LIGA.NET, у Державній прикордонній службі України зазначили, що для виїзду за кордон з дитиною не має значення, чи перебувають батьки в шлюбі, чи розлучені. Крім того, не потрібен навіть дозвіл від іншого з батьків, якщо з неповнолітнім їде тільки один.

Які документи знадобляться для виїзду дитини за кордон

Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду до України громадян України" неповнолітньому для виїзду з України знадобляться такі документи:

закордонний паспорт дитини;

або внутрішній паспорт громадянина України;

або свідоцтво про народження.

Додамо, що станом на вересень 2022 року в Україні все ще діє правило, за яким залишається можливим виїзд дитини з країни без закордонного паспорта, тобто лише за свідоцтвом про народження.

У ДПСУ зазначають, що з вищевказаним переліком документів дитина зможе перетнути кордон України, однак у країні, до якої ви прямуєте, можуть бути інші закони, і є ймовірність, що документів може виявитися недостатньо. Тому прикордонники радять заздалегідь дізнаватися умови як виїзду з України, так і в'їзду до обраної країни (для цього є сайт МЗС та консульські установи).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навіть попри мобілізацію чоловіки можуть вивезти власну дитину за кордон. Правило діє у випадку, якщо дитині потрібне лікування за кордоном.