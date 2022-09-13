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Мужчины могут вывезти за границу жену или детей: что для этого нужно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Правила выезда за пределы страны ограничены на момент действия военного положения Новость обновлена 13 сентября 2022, 13:46
Правила выезда за пределы страны ограничены на момент действия военного положения

Для выезда из страны мужчинам нужно предоставить таможенникам ряд документов

Во время действия военного положения в Украине, которое продлено до 21 ноября, правительство предоставило возможность военнообязанным мужчинам выезжать за границу для сопровождения больной жены или ребенка на лечение.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на сопровождение супруги при условии, что та имеет инвалидность I или II группы, а также несовершеннолетних детей, имеющих инвалидность. Если они тяжелобольны перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Что нужно для выезда

На момент пересечения украинской границы мужчинам придется иметь при себе следующие документы:

  • справку, подтверждающую получение государственной помощи больного ребенка, предоставленную структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной госадминистрации, исполнительным органом городского совета, территории территориальной общины, в которую входит территория города областного значения, районного совета в городе;
  • документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения порядке и по форме, установленные Министерством здоровья Украины;
  • документ, подтверждающий родственные связи с лицом, сопровождаемым мужчиной (если ребенок уезжает в сопровождении матери или отца),
  • документ, подтверждающий полномочия сопровождая лица, пересекающего границу совместно с больным ребенком (если ребенка сопровождает опекун, попечитель, приемный родитель или воспитатель).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине частично изменили условия пересечения границы для лиц с инвалидностью и сопровождающих их граждан.

Также напомним, что делать украинцам, уехавшим за пределы страны без документов.

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#Война #ГПСУ #Военное положение в Украине #За кордон