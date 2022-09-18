Виїзд за кордон під час війни: прикордонники пояснили, з яким паспортом не випустять з України

Прострочений паспорт не дає права на виїзд за кордон, але у певних випадках його можна продовжити

В Україні триває воєнний стан, який влада продовжила до 21 листопада, тому виїзд за кордон чоловіків призовного віку заборонений, за виключенням певних обставин. Для цього на кордоні треба показати певні документи, зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Дехто цікавиться, чи можна користуватися паспортами старого зразка, або ж такими, у яких вийшов термін. На це відповіли у Державній прикордонній службі України.

Виїзд за кордон по не біометричному паспорту

Прикордонники зазначають, що виїзд за кордон по закордонному паспорту старого зразка можливий, якщо документ не втратив чинність. У постанові Кабміну України від 07.05.2014 № 152 чітко зазначено, що паспорти громадянина України для виїзду за кордон на підставі документів, поданих до 01.01.2015, є чинним протягом строку, на який його було видано.

Виїзд за кордон по паспорту, який став недійсним, але його подовжили

У ДПСУ пояснили, що прострочений паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право українцям виїжджати за кордон. Але за умови, що документ був продовжений у Державній міграційній службі чи посольстві/консульстві України за кордоном, пропуск також може бути дозволений.

Прикордонники нагадали, що відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" пропуск може здійснюватися ще й за такими документами:

дипломатичним паспортом,

службовим паспортом,

посвідченням особи моряка,

а також за іншими документами, передбаченими міжнародними договорами України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити чоловікам виїзд за кордон за умови, що вони зроблять внесок на ЗСУ розміром у 13 тисяч гривень, причому гроші повинні поповнюватися щомісячно.