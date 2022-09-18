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Выезд за границу во время войны: пограничники объяснили, с каким паспортом не выпустят из Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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По не биометрическому паспорту также можно выехать за границу Новость обновлена 18 сентября 2022, 14:28
По не биометрическому паспорту также можно выехать за границу

Просроченный паспорт не дает права на выезд за границу, но в некоторых случаях его можно продлить

В Украине продолжается военное положение, которое власть продлила до 21 ноября, поэтому выезд за границу мужчин призывного возраста запрещен, за исключением определенных обстоятельств. Для этого на границе нужно показать документы, в частности паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Некоторые интересуются, можно ли пользоваться паспортами старого образца, или такими, у которых истек срок. На это ответили в Государственной пограничной службе.

Выезд за границу по не биометрическому паспорту

Пограничники отмечают, что выезд за границу по загранпаспорту старого образца возможен, если документ не утратил силу. В постановлении Кабмина Украины от 07.05.2014 № 152 четко указано, что паспорта гражданина Украины для выезда за границу на основании документов, поданных до 01.01.2015, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Выезд за границу по паспорту, строк действия которого продлили

В ГПСУ объяснили, что просроченный паспорт гражданина Украины для выезда за границу не дает право украинцам выезжать за границу. Но при условии, что документ был продлен в Государственной миграционной службе или посольстве/консульстве Украины за границей, пропуск также может быть разрешен.

Пограничники напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" пропуск может производиться еще и по следующим документам:

  • дипломатическому паспорту,
  • служебному паспорту,
  • удостоверении личности моряка,
  • а также по другим документам, предусмотренным международными договорами Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить мужчинам выезд за границу при условии, что они внесут взнос на ВСУ в размере 13 тысяч гривен, причем деньги должны пополняться ежемесячно.

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#Украина #Паспорт #ГПСУ #Выезд за границу