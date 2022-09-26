Яке вручення повістки є незаконним? Адвокат пояснив українцям

Люди "з вулиці" видати повістку просто так не можуть

Загальна мобілізація в Україні триває вже понад 7 місяців. За цей час українцям стало важко розібратися, які дії військкомату є правомірними, а які — ні. Одне з найпопулярніших питань — вручення повісток, адже чітких положень у законодавстві немає щодо цього.

Голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець в коментарі "Телеграфу" розповів, як зрозуміти, що вручена повістка є незаконною. Він наголосив, зокрема, щодо осіб, які мають її видати.

"Але тут необхідно звернути увагу на те, що вручати повістку можуть тільки уповноважені особи. Не просто громадяни з автоматами та пов’язками, які зупиняють вас на вулиці, перевіряють документи – і вручають повістку. А безпосередньо уповноважені центрами комплектації особи, які повинні мати при собі відповідні документи, включаючи вже заповнені – для вручення повістки конкретному військовозобов'язаному", – зазначив адвокат.

Крім того, Кравець зауважив, що є кілька видів повісток, які можуть бути вручені військовозобов'язаним. Наприклад, для проходження медкомісії, для направлення до військової частини або мобілізаційне розпорядження. І вже в залежності від виду повістки і розпорядження, від якого особа ухиляється, може виникнути адміністративна або кримінальна відповідальність.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адвокат Юлія Миколаєць розповіла, чи можуть медичні працівники отримати "броню" і по яким ще причинам можуть бути не мобілізованими.