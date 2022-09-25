Мобілізація медпрацівників в Україні: чи можуть вони отримати броню

На медпрацівників поширюються ті самі правила, що й представників інших професій

Медичні працівники були одними з найбільш затребуваних фахівців у мирний час, а у воєнний їх цінність зросла в рази. Тому для багатьох стало актуальним питання про те, чи лікарі підлягають мобілізації і чи можна отримати броню.

Як пояснила адвокат Юлія Миколаєць, на медпрацівників поширюються ті самі правила, що й представників інших професій. Тобто, якщо вони не підходять за станом здоров’я, сімейним статусом або мають броню, то мобілізувати їх не будуть.

Крім того, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, та виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

При цьому медпрацівники можуть отримати броню від мобілізації, якщо місце їхньої роботи задовольняє потреби ЗСУ чи цивільного населення для забезпечення життєдіяльності населеного пункту під час воєнного стану.

Адвокат також наголосила, що бронювання здійснюють не медустанови, а державні органи.

Як повідомлялося, наявність броні від мобілізації ще не означає, що військовозобов’язаному не можуть вручити повістку.