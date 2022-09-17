Відстрочка від мобілізації: скільки вона діє та які є нюанси після її отримання

На скільки дають відстрочку від мобілізації військовозобов’язаному

Після початку російського вторгнення в Україні було оголошено загальну мобілізацію, під час якої багато українців та українок потрапили до лав ЗСУ. Однак є й ті військовозобов’язані, які мають відстрочку від мобілізації.

Як йдеться у законодавстві, тривалість відстрочки багато в чому залежить від умов, за яких вона видавалась. Так, наприклад, якщо у військовозобов’язаного чоловіка дружина є особою з інвалідністю, то відстрочка діятиме доти, доки вони перебувають у шлюбі, або до закінчення визнання її інвалідом, якщо група видавалася тимчасово.

Однак навіть у такому разі представники територіальних центрів комплектації можуть регулярно викликати військовозобов’язану для уточнення інформації.

Якщо відстрочка дається за станом здоров’я, то у військовозобов’язаного зазвичай є 6 місяців, після закінчення яких необхідно буде з’явитися у військкомат знову і пройти повторну медкомісію. За її підсумками вирішуватиметься, чи визнавати людину придатною до служби або зніматиме її з військового обліку.

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