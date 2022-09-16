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Боєць має бути здоровим: з якими хворобами не мобілізують до армії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Після отримання повістки до військкомату українці підлягають обов’язковому медогляду Новина оновлена 16 вересня 2022, 09:02
Після отримання повістки до військкомату українці підлягають обов’язковому медогляду

В Україні триває процес загальної мобілізації — аж до кінця осені

Багато українців та українок зараз самовіддано захищають свою батьківщину на фронті, борючись проти російських окупантів. Нерідко буває і так, що до лав ЗСУ призивають не наймотивованіших людей, поки люди, які дійсно бажають воювати, залишаються вдома. Це може статися і тому, що при медичному огляді у призовника виявляють якесь захворювання, з яким краще не перебувати в армії і особливо в окопах.

Які хвороби стають причиною відмови у проходженні військової служби в Україні, розповідає портал ipress.ua. Їх перелік початково наданий у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23).

Рішення про те, що військовозобов’язаний українець непридатний до служби, ухвалюють представники військово-лікарської комісії, яку проходять усі призовники. Оглядом займаються щонайменше вісім лікарів, а за наявності медпоказань — і додаткові вузькі спеціалісти. Далі ми розповімо, які ж хвороби навряд чи допоможуть українцям потрапити до лав ЗСУ:

  • хвороби зору: виражені анатомічні зміни/вади вік; кон’юктиви зі значним порушенням зору; хвороби склери, рогівки та інших частин ока; всі види катаракти; відшарування сітківки на обох очах; глаукома; параліч м’язів очного яблука за наявності диплопії; далекозорість або короткозорість будь-якого ока більше 12,0 дптр; гострота одного ока нижче 0,1 або його сліпота; відсутність ока при гостроті зору другого 0,3 і нижче;
  • проблеми зі слухом: стійка повна глухота обох вух, глухонімота з вираженими вестибулярними порушеннями з проявами хвороби Меньєра;
  • інфекційні та паразитарні хвороби: кишкові інфекції, вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи; геморрагічні гарячки; інфекції, що вражають шкіру та слизові; педикульоз та гельмінтоз (проте це — у мирний час!);
  • туребкульоз із розпадом легеневої тканини;
  • хвороби психіки: стійкі психічні розлади, зокрема пов’язані з прийомом психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків); шизофренія, маячні розлади; невротичні розлади при гострих проявах; тяжкі поведінкові розлади; глибока чи важка розумова відсталість;
  • онкологічні захворювання, включаючи доброякісні пухлини, що супроводжуються тяжкими порушеннями у роботі організму;
  • анемія, порушення згортання крові, деякі інші хвороби крові;
  • патології ендокринної системи, через які відбувається розлад харчування чи порушення обміну речовин (обмежено придатні до служби в окремих випадках);
  • хвороби нервової системи – менінгіт, енцефаліт, внутрішньочерепний абсцес тощо, епілепсія, хвороба Паркінсона, церебральний параліч, системна атрофія, всі види дистоній (крім вегетосудинної);
  • гіпертонічна хвороба третьої стадії, серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії у разі некоронарногенних або ішемічних хвороб серця; цереброваскулярні хвороби (інфаркт чи інсульт); хвороби кровоносних судин;
  • тяжка бронхіальна астма та інші хронічні захворювання легких чи нижніх дихальних шляхів;
  • хвороби органів травлення — у тому числі виразки та інші проблеми, що призводять до значних порушень функцій організму; хвороби печінки та різні грижі;
  • хвороби, що передаються статевим шляхом: сифіліс, гонококова або трихомонадна інфекція, а також інші венеричні захворювання. У разі проходження військовозобов’язаним лікування комісія може переглянути своє рішення;
  • ВІЛ-інфекція, що супроводжується паразитарними чи інфекційними захворюваннями, раком або будь-якими іншими хворобами;
  • дифузійний нейродерміт (атопічний дерматит) з подальшою ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит;
  • тяжкі форми артриту, артрозу, ревматоїдного васкуліту; хвороба Стілла, синдром Фелті; вузликовий поліартрит; хвороба Бехчет; кристалічна артропатія;
  • виражена деформація чи дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням активності;
  • ампутація кінцівок, тяжкі захворювання хребта;
  • патології сечовивідної системи – тяжкий нефротичний синдром, різні нефрити, ниркова недостатність, гідронефроз, гострий пієліт тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що призовнику слід пам’ятати перед проходженням медкомісії до армії та співбесіди з військовим начальством.

Також ми писали, хто з тих, хто отримав повістки, має право не з’являтися з цим документом у військкомат і з яких причин.

Теги:
#Україна #Хвороби #Армія #Мобілізація #Медкомісія