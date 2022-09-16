Мобілізація триває: за яким принципом українцям видають повістки

Експерт пояснив, чому повістки видають на блокпостах

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україні почалася загальна мобілізація, а повістки почали видавати не лише за місцем проживання військовозобов’язаних, а й просто на вулицях.

Як розповів "Українській правді" адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак, видача повісток на блокпостах та у громадських місцях відбувається у випадковому порядку, проте якщо заповнений порядок денний приносять за місцем проживання, роботи чи навчання, то це означає, що в такому фахівці дійсно є потреба.

Як приклад він навів ситуацію, коли Генштаб може оголосити вимогу зібрати по певному району певну кількість представників потрібної спеціалізації, артилеристи, радисти тощо.

"Тоді начальники військкоматів виписують повістки військовозобов’язаним залежно від інформації про них, що є у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП): кваліфікація, сімейний стан та інше", — каже Новак.

Він також зазначив, що якби громадяни виконували норми законодавства та вчасно оновлювали інформацію про себе у військкоматах, то й видачі повісток на блокпостах не було б. Співробітники центру комплектації можуть взагалі нічого не знати про військовозобов’язаного, крім того, що написано в картці.

"Наприклад, що йому умовно 20 років, немає інвалідності, дітей. А ситуація вже могла змінитись", — зазначив експерт.

Як повідомлялося раніше, юристи нагадали, що порядок денний призовникам мають вручати з дотриманням усіх норм закону, інакше дії військових комісарів будуть вважатися незаконними та можуть бути оскаржені.