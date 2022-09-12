Чи законне вручення повістки телефоном чи електронною поштою: відповідь адвоката

Наразі існує чотири види повісток

В Україні продовжується загальна мобілізація. Зазвичай повістки дають прямо в руки у громадських місцях, а також можуть вручити на робочому місці, що є законним. Тоді як з врученням повістки за допомогою електронної пошти але телефону – справа інша.

Як пояснила адвокатка Юлія Міхай-Седова в своєму блогові в Instagram, призов в установленому порядку здійснюється шляхом вручення повістки, тобто наочно. Тож повістка, "вручена" на електронну пошту чи телефоном, не вважається врученою.

Адвокатка повідомила, що існує чотири види повісток:

повістка про уточнення облікових даних повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВКЛ) повістка — призов на строкову військову службу мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВКЛ

Крім того, вручення повістки мають право здійснювати певні категорії осіб, їх п'ять:

органи місцевого самоврядування

управителі багатоквартирних будинків

керівники підприємств, установ, організацій

керівники закладів освіти

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП)

Адвокатка додала, що важливо враховувати при отриманні повістки. Зокрема особа має право:

Прийняти її (згідно зі своїм обов’язком, визначеним Конституцією України). Відмовитись, в такому разі цими уповноваженими особами має бути складено відповідний Акт про відмову від прийняття повістки. Цей документ підписується уповноваженими представниками, які вручали повістку, та двома свідками.

Також юристка пояснила, що має бути в повістці, щоб вона відповідала вимогам закону. Передовсім йдеться про прізвище, ім’я, по батькові керівника певного ТЦКСП, який її підписав. Адвокатка радить перевірити в інтернеті, чи дійсно вказаний підписант є керівником такого центру. Варто знати, що в повістці мають вже бути вписані ваші ПІБ та адреса без помилок.

"Вписувати ваші данні при вас з вашого паспорта — такі особи не мають права!" – зазначила адвокатка.

Крім того, спеціальність, яка вказана у військовому квитку, також має відповідати спеціальності, вказаній в повістці. Там же має бути зазначено: вид повістки, дата, час, місце, куди ви маєте прибути, документи, які потрібно мати при собі. А ще повістка має бути скріплена печаткою та підписана військовим комісаром.

"Якщо в повістці, що вручається є будь-які з вищевказаних порушень, то цей факт доцільно зафіксувати на відео/фото — для використання надалі як доказів встановлених порушень", — додала адвокатка.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можуть військовозобов’язаним видавати повістки повторно.