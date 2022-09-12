Законно ли вручение повестки по телефону или электронной почте: ответ адвоката

В настоящее время существует четыре вида повесток

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Обычно повестки дают прямо в руки в общественных местах, а также могут вручить на рабочем месте, что законно. Тогда как с вручением повестки с помощью электронной почты по телефону – дело другое.

Как пояснила адвокат Юлия Михай-Седова в своем блоге в Instagram, призыв в установленном порядке осуществляется путем вручения повестки, то есть воочию. Повестка, "врученная" на электронную почту или по телефону, не считается врученной.

Адвокат сообщила, что существует четыре вида повесток :

повестка об уточнении учетных данных повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВКЛ) повестка — призыв на срочную военную службу мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВКЛ

Кроме того, вручение повестки вправе осуществлять определенные категории лиц, их пять:

органы местного самоуправления

управляющие многоквартирных домов

руководители предприятий, учреждений, организаций

руководители учебных заведений

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП)

Адвокат добавила, что важно учитывать при получении повестки. В частности, лицо имеет право:

Принять ее (согласно своей обязанности, определенной Конституцией Украины). Отказаться, в таком случае этими уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий Акт об отказе от принятия повестки. Этот документ подписывается уполномоченными представителями, вручавшими повестку, и двумя свидетелями.

Также юрист объяснила, что должна быть в повестке, чтобы она отвечала требованиям закона. Прежде всего речь идет о фамилии, имени, отчестве руководителя определенного ТЦКСП, который ее подписал. Адвокат советует проверить в интернете, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра. Следует знать, что в повестке должны быть вписаны ваши ФИО и адрес без ошибок.

"Вписывать ваши данные при вас из вашего паспорта – такие лица не имеют права!" – отметила адвокат.

Кроме того, специальность, указанная в военном билете, также должна соответствовать специальности, указанной в повестке. Там же должно быть указано: вид повестки, дата, время, место, куда вы должны прибыть, документы, которые нужно иметь при себе. А еще повестка должна быть скреплена печатью и подписана военным комиссаром.

"Если в повестке, которая вручается, есть какие-либо из вышеуказанных нарушений, то этот факт целесообразно зафиксировать на видео/фото — для использования в дальнейшем в качестве доказательств установленных нарушений", — добавила адвокат.

Ранее "Телеграф" объяснял, могут ли военнообязанным выдавать повестки повторно.