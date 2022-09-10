Отсрочка от мобилизации: что будет, когда она закончится

Обещанное Кабмином продление отсрочки будет одноразовым, поэтому гражданам важно быть готовыми к получению повестки

Несмотря на то, что многие украинцы получат продолжение отсрочки от мобилизации, вопрос, что происходит, когда эта отсрочка заканчивается, остается открытым. В частности, потому, что, согласно решению Кабмина, отсрочка будет одноразовой и продлится всего два месяца. После ее окончания он снова станет актуальным.

Как пишет издание ZN, согласно действующему законодательству, по завершении отсрочки военнообязанный гражданин снова может получить повестку. В частности, те украинцы, которые решением военно-врачебной комиссии были временно непригодными или получили подтверждение, что нуждаются в лечении, должны будут пройти комиссию повторно. Если состояние их здоровья за это время улучшилось, они могут быть признаны пригодными и переведены в другую категорию военного учета граждан.

Тем, у кого истекает срок отсрочки, важно также знать, что получить повестку они могут по месту жительства и месту работы, на улице, в общественных местах и на блокпостах. Вручить документ вправе сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченное лицо органов местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы лица;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

дата, время и адрес, по которому нужно явиться.

Вызов в военкомат также должен содержать предупреждения о необходимых документах, а также название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

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