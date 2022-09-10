Відстрочка від мобілізації: що буде, коли вона закінчиться

Обіцяне Кабміном продовження відстрочки буде одноразовим, тож громадянам важливо бути готовими до отримання повістки

Попри те, що чимало українців отримають продовження відстрочки від мобілізації, питання, що відбувається, коли ця відстрочка закінчується, залишається відкритим. Зокрема тому, що, відповідно до рішення Кабміну, відстрочка буде одноразовою та триватиме усього два місяці. Після її закінчення воно знов стане актуальним.

Як пише видання ZN, згідно з чинним законодавством, після завершення відстрочки військовозобов’язаний громадянин знову може отримати повістку. Зокрема ті українці, які рішенням військово-лікарської комісії були тимчасово непридатними або отримали підтвердження, що потребують лікування, повинні будуть пройти комісію повторно. Якщо стан їхнього здоров’я за цей час поліпшився, вони можуть бути визнані придатними і переведені в іншу категорію військового обліку громадян.

Тим, у кого закінчується термін відстрочки, важливо також знати, що отримати повістку вони можуть за місцем проживання та місцем роботи, на вулиці, у громадських місцях та на блокпостах. Вручити документ має право співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), а також уповноважена особа органів місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації.

У повістці мають бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;

місце роботи особи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу до ЗСУ);

дата, час та адреса, за якою необхідно з'явитися.

Виклик до військкомати також має містити попередження про необхідні документи, а також назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦКСП.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні також є законним повторне вручення повісток – юрист розповів, коли це можливо і що потрібно робити в разі отримання документу.