В Украине продлят отсрочку от мобилизации: кто получит разрешение

Власти не хотят допустить одномоментного удара по работе экономического и государственного сектора Украины

В Украине, как известно, до конца ноября продолжается процесс всеобщей мобилизации. И пока часть граждан борется за возможность получить отсрочку от призыва в армию, уже имеющие ее украинцы обретут шанс на продление своего пребывания вне армии. Пока что такое решение коснется только тех военнообязанных, кто смог отсрочить появление в рядах ВСУ в марте-апреле 2022 года.

Больше деталей о свежем решении Кабмина сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, передает "Телеграф". Изменения насчет процесса мобилизации были приняты правительством во время заседания 8 сентября.

Граждане, пользующиеся отсрочкой с весны, уже в начале осени должны были массово потерять свои привилегии и вступить в ряды украинской армии. Однако большинство из этих военнообязанных обеспечивают бесперебойную работу "трудового фронта" — в экономическом и государственном секторах. В случае одномоментного прекращения действия отсрочки в сентябре-октябре многие предприятия бы потеряли своих квалифицированных сотрудников, что могло бы привести к коллапсу налаженной системы.

Поэтому людям, получившим возможность временно не вступать в ряды ВСУ в марте-апреле, предоставят возможность продлить свое пребывание "на гражданке". Срок такого "дополнения" — все два месяца. Возможность продления является единственной и повторно не предоставляется.

Отметим, что решение Кабмина позволяет предоставлять разрешение на отсрочку от призыва предприятиям или организациям, где работает военнообязанный украинец. Ранее такую возможность имели лишь органы государственной власти и другие госучреждения.

"Телеграф" уже рассказывал, в каких случаях украинцы могут получать повторную повестку в военкомат и является ли это законным. Объяснение предоставил юрист Ростислав Кравец.

Также мы писали, имеют ли военнообязанные граждане возможность не реагировать на сообщение о призыве в армию.