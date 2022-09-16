Мобилизация продолжается: по какому принципу украинцам выдают повестки

Эксперт объяснил, почему повестки выдают на блокпостах

После начала полномасштабного военного вторжения россии, в Украине началась всеобщая мобилизация, а повестки начали выдавать не только по месту проживания военнообязанных, но и просто на улицах.

Как рассказал "Украинской правде" адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак, выдача повесток на блокпостах и в общественных местах происходит в случайном порядке, однако если заполненную повестку приносят по месту проживания, работы или обучения, то это значит, что в таком специалисте действительно есть нужда.

Как пример он привел ситуацию, когда Генштаб может объявить требование собрать по определенному району определенное количество представителей нужной специализации, будь-то артиллеристы, радисты и т.д.

"Тогда начальники военкоматов выписывают повестки военнообязанным в зависимости от информации о них, имеющейся в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП): квалификация, семейное положение и прочее", — говорит Новак.

Он также отметил, что если бы граждане выполняли нормы законодательства и вовремя обновляли информацию о себе в военкоматах, то и выдачи повесток на блокпостах не было бы. Сотрудники центра комплектации могут вообще ничего не знать о военнообязанном, кроме того, что написано в карточке.

"Например, что ему условно 20 лет, нет инвалидности, детей. А ситуация уже могла измениться", — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, юристы напомнили, что повестку призывникам должны вручать с соблюдением всех норм закона, в противном случае действия военных комиссаров будут считаться незаконными и могут быть обжалованы.