Правила вручения повесток: адвокат назвала 2 случая, когда вызов в военкомат незаконный

Выписывать документ при получателе также считается незаконным

Во время всеобщей мобилизации, которая все еще продолжается в Украине из-за полномасштабного российского вторжения, повестку могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не все знают, что есть определенные правила вручения вызовов в военкомат, которые уполномоченные представители центров комплектования должны соблюдать.

Как рассказала адвокат Юлия Михай-Седова, повестку призывникам должны вручать с соблюдением всех норм закона, в противном случае действия военных комиссаров будут считаться незаконными и могут быть обжалованы.

Правила вручения повестки

По словам адвоката, повестку в военкомат должны вручать дома, по месту жительства, на работе, в любом общественном месте. При этом в документе обязательно должна быть указана следующая информация:

ФИО руководителя территориального центра комплектования (бывшие военкоматы — ред.), подписавшего повестку.

ФИО и домашний адрес призывника – без ошибок. Адвокат отмечает, что вписывать данные получателя в повестку при получателе незаконно.

Специальность, указанная в повестке должна соответствовать специальности в военном билете.

Вид повестки, а также дата, точное место прибытия и время.

Документы, которые призывнику нужно иметь при себе.

Печать и подпись военного комиссара.

Какой способ вручения повестки считается незаконным

Адвокат отметила, что работники военкоматов не имеют права "вручать" повестку по телефону или по электронной почте. В таком случае вручение вызов в территориальный центр комплектования будет считаться незаконным.

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