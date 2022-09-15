Правила вручения повесток: адвокат назвала 2 случая, когда вызов в военкомат незаконный
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Выписывать документ при получателе также считается незаконным
Во время всеобщей мобилизации, которая все еще продолжается в Украине из-за полномасштабного российского вторжения, повестку могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не все знают, что есть определенные правила вручения вызовов в военкомат, которые уполномоченные представители центров комплектования должны соблюдать.
Как рассказала адвокат Юлия Михай-Седова, повестку призывникам должны вручать с соблюдением всех норм закона, в противном случае действия военных комиссаров будут считаться незаконными и могут быть обжалованы.
Правила вручения повестки
По словам адвоката, повестку в военкомат должны вручать дома, по месту жительства, на работе, в любом общественном месте. При этом в документе обязательно должна быть указана следующая информация:
- ФИО руководителя территориального центра комплектования (бывшие военкоматы — ред.), подписавшего повестку.
- ФИО и домашний адрес призывника – без ошибок. Адвокат отмечает, что вписывать данные получателя в повестку при получателе незаконно.
- Специальность, указанная в повестке должна соответствовать специальности в военном билете.
- Вид повестки, а также дата, точное место прибытия и время.
- Документы, которые призывнику нужно иметь при себе.
- Печать и подпись военного комиссара.
Какой способ вручения повестки считается незаконным
Адвокат отметила, что работники военкоматов не имеют права "вручать" повестку по телефону или по электронной почте. В таком случае вручение вызов в территориальный центр комплектования будет считаться незаконным.
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