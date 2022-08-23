Мобилизация в Украине: как сняться с военного учета по "белому билету" – объяснение юриста

Военнообязанному нужно пройти медкомиссию и оформить все необходимые документы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую вместе с военным положением Верховная Рада продлила до 21 ноября. Что будет с рабочим местом и зарплатой мобилизованных лиц, недавно объяснили в Гоструда. Тем временем у людей, которые не могут нести службу по состоянию здоровья, есть возможность получить "белый билет" и сняться с военного учета. Как это сделать, рассказал адвокат Игорь Дайнеко.

Для сайта b2bconsult.ua он пояснил, что военный учет ведется на основании паспорта гражданина Украины. Также учитываются военно-учетные документы, к которым относятся:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

При этом в военно-учетном документе обязательно указывается вся необходимая информация о военнообязанном, его специальности, степени годности к службе и месте учета. Степень годности определяет военно-врачебная комиссия по результатам медицинского обследования, которое проходят все мобилизованные. Таких степеней существует три:

пригоден к военной службе;

временно непригоден к военной службе (с указанием даты повторного осмотра);

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Постановление о присвоении степени оформляется справкой от ВЛК в двух экземплярах, которая действительна в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра. Копия справки выдается на руки лицу, прошедшему медкомиссию.

В случае заключения "Непригоден к военной службы с исключением из военного учета" ставится штамп в военно-учетном документе.

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По результатам прохождения ВЛК должны выдать:

Копию справки ВЛК об установлении степени пригодности к военной службе по форме дополнения №4 к приказу МОУ №402

Военно-учетный документ с дублирующей записью о степени годности и в случае принятия комиссией решения "Непригоден к военной службе с исключением из военного учета" со штампом об исключении из военного учета.

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