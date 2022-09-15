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Правила вручення повісток: адвокат назвала 2 випадки, коли виклик у військкомат незаконний

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Повістку мають вручати особисто в руки Новина оновлена 15 вересня 2022, 18:06
Повістку мають вручати особисто в руки

Виписувати документи при одержувачі також вважається незаконним

Під час загальної мобілізації, яка все ще триває в Україні через повномасштабне російське вторгнення, повістку можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, не всі знають, що є певні правила вручення викликів до військкоматів, які уповноважені представники центрів комплектування мають дотримуватися.

Як розповіла адвокат Юлія Міхай-Сєдова, повістку призовникам мають вручати із дотриманням усіх норм закону, у протилежному випадку — дії військових комісарів вважатимуться незаконними і можуть бути оскаржені.

Правила вручення повістки

За словами адвоката, повістку до військкомату мають вручати вдома, за місцем проживання, на роботі, у будь-якому громадському місці. При цьому у документі обов'язково має бути вказано наступну інформацію:

  • ПІБ керівника територіального центру комплектування (колишні військкомати — ред.), який підписав повістку.
  • ПІБ та домашня адреса призовника — без помилок. Адвокат зазначає, що вписувати дані одержувача у повістку при одержувачі незаконно.
  • Спеціальність, що вказана в повістці, повинна відповідати спеціальності у військовому квитку.
  • Вид повістки, а також дата, точне місце прибуття та час.
  • Документи, які призовникові треба мати при собі.
  • Печатка та підпис військового комісара.

Як спосіб вручення повістки вважається незаконним

Адвокат зазначила, що працівники військкоматів не мають права "вручати" повістку телефоном чи електронною поштою. У такому разі вручення виклику до територіального центру комплектування вважатиметься незаконним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні існують ще й інші типи мобілізації, до яких будуть залучати повнолітніх українців. Також ми писали, як знятися з військового обліку і на яких умовах.

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#Україна #Правила #Мобілізація #Повістки