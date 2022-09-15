Правила вручення повісток: адвокат назвала 2 випадки, коли виклик у військкомат незаконний
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Виписувати документи при одержувачі також вважається незаконним
Під час загальної мобілізації, яка все ще триває в Україні через повномасштабне російське вторгнення, повістку можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, не всі знають, що є певні правила вручення викликів до військкоматів, які уповноважені представники центрів комплектування мають дотримуватися.
Як розповіла адвокат Юлія Міхай-Сєдова, повістку призовникам мають вручати із дотриманням усіх норм закону, у протилежному випадку — дії військових комісарів вважатимуться незаконними і можуть бути оскаржені.
Правила вручення повістки
За словами адвоката, повістку до військкомату мають вручати вдома, за місцем проживання, на роботі, у будь-якому громадському місці. При цьому у документі обов'язково має бути вказано наступну інформацію:
- ПІБ керівника територіального центру комплектування (колишні військкомати — ред.), який підписав повістку.
- ПІБ та домашня адреса призовника — без помилок. Адвокат зазначає, що вписувати дані одержувача у повістку при одержувачі незаконно.
- Спеціальність, що вказана в повістці, повинна відповідати спеціальності у військовому квитку.
- Вид повістки, а також дата, точне місце прибуття та час.
- Документи, які призовникові треба мати при собі.
- Печатка та підпис військового комісара.
Як спосіб вручення повістки вважається незаконним
Адвокат зазначила, що працівники військкоматів не мають права "вручати" повістку телефоном чи електронною поштою. У такому разі вручення виклику до територіального центру комплектування вважатиметься незаконним.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні існують ще й інші типи мобілізації, до яких будуть залучати повнолітніх українців. Також ми писали, як знятися з військового обліку і на яких умовах.