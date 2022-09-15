Правила вручення повісток: адвокат назвала 2 випадки, коли виклик у військкомат незаконний

Виписувати документи при одержувачі також вважається незаконним

Під час загальної мобілізації, яка все ще триває в Україні через повномасштабне російське вторгнення, повістку можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, не всі знають, що є певні правила вручення викликів до військкоматів, які уповноважені представники центрів комплектування мають дотримуватися.

Як розповіла адвокат Юлія Міхай-Сєдова, повістку призовникам мають вручати із дотриманням усіх норм закону, у протилежному випадку — дії військових комісарів вважатимуться незаконними і можуть бути оскаржені.

Правила вручення повістки

За словами адвоката, повістку до військкомату мають вручати вдома, за місцем проживання, на роботі, у будь-якому громадському місці. При цьому у документі обов'язково має бути вказано наступну інформацію:

ПІБ керівника територіального центру комплектування (колишні військкомати — ред.), який підписав повістку.

ПІБ та домашня адреса призовника — без помилок. Адвокат зазначає, що вписувати дані одержувача у повістку при одержувачі незаконно.

Спеціальність, що вказана в повістці, повинна відповідати спеціальності у військовому квитку.

Вид повістки, а також дата, точне місце прибуття та час.

а також дата, точне місце прибуття та час. Документи, які призовникові треба мати при собі.

Печатка та підпис військового комісара.

Як спосіб вручення повістки вважається незаконним

Адвокат зазначила, що працівники військкоматів не мають права "вручати" повістку телефоном чи електронною поштою. У такому разі вручення виклику до територіального центру комплектування вважатиметься незаконним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні існують ще й інші типи мобілізації, до яких будуть залучати повнолітніх українців. Також ми писали, як знятися з військового обліку і на яких умовах.