Мобілізація в Україні: як знятись з військового обліку за "білим квитком" – пояснення юриста

Військовозобов’язаному потрібно пройти медкомісію і оформити всі потрібні документи

В Україні триває загальна мобілізація, яку разом із воєнним станом Верховна Рада продовжила до 21 листопада. Що буде з робочим місцем та зарплатою мобілізованих осіб, нещодавно пояснили у Держпраці. Тим часом, у людей, які не можуть нести службу за станом здоров’я, є можливість отримати "білий квиток" і знятись з військового обліку. Як це зробити, розповів адвокат Ігор Дайнеко.

Для сайту b2bconsult.ua він пояснив, що військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України. Також враховуються військово-облікові документи, до яких належать:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

При цьому у військово-обліковому документі обов’язково вказується вся необхідна інформація про військовозобов’язаного, його спеціальність, ступінь придатності до служби та місце обліку. Ступінь придатності визначає військово-лікарська комісія за результатами медичного обстеження, яке проходять усі мобілізовані. Таких ступенів є три:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби (із зазначенням дати повторного огляду);

непридатний до військової служби із виключенням з військового обліку.

Постанова про присвоєння ступеню оформлюється довідкою від ВЛК у двох примірниках, яка дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. Копія довідки видається на руки особі, яка пройшла медкомісію.

У разі висновку "Непридатний до військової служби із виключенням з військового обліку" ставиться штамп у військово-обліковому документі.

Читайте також: Категорія Суспільство Цільова мобілізація: що це і в чому може полягати Людей планують залучати до очищення України від залишків воєнних дій та відбудови об’єктів інфраструктури

За результатами проходження ВВК мають видати:

Копію довідки ВВК про встановлення ступеня придатності до військової служби за формою доповнення №4 до наказу МОУ №402

Військово-обліковий документ із дублюючим записом про ступінь придатності та у разі прийняття комісією рішення "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку" зі штампом про виключення з військового обліку.

Як повідомляв "Телеграф", експерт Олег Жданов пояснив, чому в Україні можуть відкласти взяття на військовий облік жінок і коли він може початись.