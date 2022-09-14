На українців чекає "цільова мобілізація": у Кабміні пояснили, що це таке

Є ще один тип мобілізації, до якого будуть залучати українців

Крім, загальної мобілізації, яка оголошена в Україні з початком повномасштабного вторгнення росії, наразі в нашій країні існують інші типи мобілізації, до яких будуть залучати повнолітніх українців.

Мова йде про відновлення після бойових дій об’єктів інфраструктури.

У постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" повідомляється, що цільова мобілізація громадян України може здійснюватися для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій у населених пунктах та на територіях, які перебували під впливом засобів ураження.

Такі заходи можуть стосуватися конкретних видів діяльності:

відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

проведення гуманітарного розмінування;

маркування небезпечних місць;

залучення для ліквідації військових дій міжнародної допомоги.

Роглянемо конкретніше цікавий пункт про гуманітарне розмінування. Воно має два напрями — де працюють сапери й ідентифікатори. Аби стати сапером, треба проходити спеціальне навчання та здобути певні навички, а також пройти відбір.

Однак, стати ідентифікатором набагато простіше — це може зробити майже кожен. Будуть проводитися триденні навчання. Усім мобілізованим та охочим пояснять, як розпізнати небезпечний об'єкт та викликати саперів для розмінування.

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