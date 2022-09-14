Украинцев ждет "целевая мобилизация": в Кабмине объяснили, что это такое

Есть еще один тип мобилизации, к которому будут привлекать украинцев

Кроме общей мобилизации, которая объявлена в Украине с началом полномасштабного вторжения России, сейчас в нашей стране существуют другие типы мобилизации, к которым будут привлекать совершеннолетних украинцев.

Речь идет о возобновлении после боевых действий объектов инфраструктуры.

В постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о единой государственной системе гражданской защиты" сообщается, что целевая мобилизация граждан Украины может производиться для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах и на территориях, находившихся под влиянием средств поражения.

Такие мероприятия могут относиться к конкретным видам деятельности:

восстановление объектов критической инфраструктуры;

проведение гуманитарного разминирования;

маркировка опасных мест;

привлечения к ликвидации военных действий международной помощи.

Рассмотрим более интересный пункт о гуманитарном разминировании. У него два направления — где работают саперы и идентификаторы. Чтобы стать сапером, нужно проходить специальное обучение и получить определенные навыки, а также пройти отбор.

Однако стать идентификатором намного проще – это может сделать почти каждый. Будут проводиться трехдневные учения. Всем мобилизованным и желающим объяснят, как распознать опасный объект и вызвать саперов для разминирования.

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