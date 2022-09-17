Отсрочка от мобилизации: сколько она действует и какие есть нюансы после ее получения

На сколько дают отсрочку от мобилизации военнообязанному

После начала российского вторжения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, во время которой много украинцев и украинок попали в ряды ВСУ. Однако есть и те военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации.

Как говорится в законодательстве, длительность отсрочки во многом зависит от условий, при которых она выдавалась. Так, например, если у военнообязанного мужчины жена является лицом с инвалидностью, то отсрочка будет действовать до тех пор, пока они состоят в браке, или до окончания признания ее инвалидом, в случае, если группа выдавалась временно.

Однако даже в таком случае представители территориальных центров комплектации могут регулярно вызывать военнообязанного для уточнения информации.

В случае, если отсрочка дается по состоянию здоровья, то у военнообязанного обычно есть 6 месяцев, по истечению которых необходимо будет явиться в военкомат снова и пройти повторную медкомиссию. По ее итогам будет решаться, признавать ли человека годным к службе или снимать его с воинского учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями призывника точно не возьмут в ряды Вооруженных сил Украины.