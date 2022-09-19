Мобілізація в Україні: чи збережеться місце роботи та зарплата за призовником

Мобілізований працівник повинен повідомити про вступ на службу та підтвердити документально

Оборона від російського вторгнення та відповідно мобілізація в Україні триває. Отримання порядку денного може пройти як за місцем проживання, так і на роботі. Для керівників підприємств передбачено низку обов’язків у зв’язку з мобілізацією. Раніше до них належали і збереження робочого місця та заробітна плата. Нині ситуація змінилася.

До законодавства внесено виправлення і тепер роботодавець може не виплачувати мобілізованому працівникові зарплату. Таке рішення було ухвалено, оскільки законодавство про мобілізацію було ухвалено у 2014 році та не враховувало масовість, з якою Україні довелося зіткнутися після повномасштабної агресії росії. Для ситуації повістки на роботі розроблено чіткий план, зазначає адвокат Кирило Казак.

Якщо повістка прийшла на роботу, то підприємство має видати наказ про повідомлення про виклик у військкомат (ТЦК), довести наказ тим, кого він стосується, надіслати копію до ТЦК та забезпечити явку військовозобов’язаних. Якщо працівника мобілізують йому гарантується збереження місця роботи. Службу в армії потрібно підтвердити відповідними довідками та витягами з наказів та розпоряджень, у тому числі наказ про включення до складу військової частини.

З 19 липня середній заробіток за мобілізованими не зберігається. Передбачено процедуру звільнення. Для неї працівник пише заяву або повідомляє факт мобілізації. На це роботодавець видає наказ про звільнення у зв’язку із закликом щодо мобілізації з дня відсутності на роботі із збереженням місця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина відстрочок від мобілізації має обмежений час дії. Зокрема, за станом здоров’я — до пів року. Окрім мобілізації для військових дій, в Україні можливий ще один вид — цільова — спрямована на відновлення життєздатності країни.