Чи можна відмовитися від повістки до армії на роботі: відповідає юрист

Будь-яке підприємство чи організація мають вести військовий облік своїх працівників

В Україні триває загальна мобілізація та, природно, роздача повісток для військовозобов’язаних громадян. Частина з них вже отримала свої "листи щастя" поштою додому, комусь їх вручили у громадських місцях, а ще частина чоловіків була призвана до армії безпосередньо на робочому місці. Відразу зазначимо, що остання практика є дуже поширеною, але менше запитань від цього не викликає.

Чи законно вручати повістки українцям під час роботи, нагадає "Телеграф", посилаючись на роз’яснення адвоката Кирила Козака. Юрист наголосив, що допоміжним інструментом для такої процедури є ведення підприємством чи організацією внутрішнього військового обліку працівників.

Для початку відповімо на хвилююче питання — ні, людина не може відмовитися від документа, який передбачає його явку у військкомат, якщо отримала його за місцем роботи. Тим паче, що в цьому часто задіяно керівництво об’єкта, де відбувається роздача повісток.

Якщо "листи щастя" вручалися співробітникам на роботі, їхнє начальство має спочатку видати наказ про повідомлення військовозобов’язаних щодо необхідності з’явитися у військкомат. Людей вводять у курс справи, а копія наказу обов’язково прямує до військової структури, яка хоче бачити призовників. Також керівництво підприємства має проконтролювати, чи виконали підлеглі вимоги, зазначені у розпорядженні.

"У разі неявки він [адміністратор] має повідомити військкомату, що його працівник не з’явився у призначений час", — наголошує адвокат.

Якщо працівник, який проштрафився, відмовляється підписувати такий документ, то роботодавцю доведеться скласти додатковий акт про відмову в присутності ще трьох осіб. Цей папірець також направляється до військкомату.

Варто додати, що зараз військовозобов’язані, котрі мають постійне місце роботи, але будуть змушені залишити його заради служби в армії, не можуть розраховувати на збереження заробітної плати. При цьому їхнє робоче місце залишається за ними.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна включити термін служби в армії до трудового стажу, за яким потім нараховуватиметься пенсія.

Також ми писали, як діє відстрочка від мобілізації та які є нюанси при її отриманні.