Мобилизация в Украине: сохранится ли место работы и зарплата за призывником

Мобилизованный работник должен сообщить о поступлении на службу и подтвердить документально

Оборона от российского вторжения и соответственно мобилизация в Украине продолжается. Получения повестки может пройти как по месту жительства, так и на работе. Для руководителей предприятий предусмотрен ряд обязанностей в связи с мобилизацией. Ранее к ним относились и сохранение рабочего места, и заработная плата. Сейчас ситуация изменилась.

В законодательство внесены правки и теперь работодатель может не выплачивать мобилизированному сотруднику зарплату. Такое решение было принято, поскольку законодательство о мобилизации было принято в 2014 году и не учитывало массовость, с которой Украине пришлось столкнуться после полномасштабной агрессии россии. Для ситуации повестки на работе разработан четкий план, отмечает адвокат Кирилл Казак.

Если повестка пришла на работу, то предприятие должно издать приказ об уведомлении о вызове в военкомат (ТЦК), довести приказ тем, кого он касается, отправить копию в ТЦК и обеспечить явку военнообязанных. Если работника мобилизируют ему гарантируется сохранение места работы. Службу в армии нужно подтвердить соответствующими справками и выписками из приказов и распоряжений, в том числе и приказ о включении в состав военной части.

С 19 июля средний заработок за мобилизированными не сохраняется. Предусмотрена процедура увольнения. Для нее работник пишет заявление или уведомляет о факте мобилизации. На это работодатель выдает приказ об увольнении в связи с призывом по мобилизации со дня отсутствия на работе с сохранением места.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть отсрочек от мобилизации имеет ограниченное время действия. В частности по состоянию здоровья — до полугода. Кроме мобилизации для военных действий, в Украине возможен еще один вид — целевая— направленный на восстановление жизнеспособности страны.