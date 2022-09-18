Можно ли отказаться от повестки в армию на работе: отвечает юрист

Любое предприятие или организация должны вести военный учет своих сотрудников

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и, естественно, раздача повесток для военнообязанных граждан. Часть из них уже получила свои "письма счастья" по почте домой, кому-то их вручили в общественных местах, а еще часть мужчин были призваны в армию непосредственно на рабочем месте. Сразу отметим, что последняя практика является весьма распространенной, но меньше вопросов от того не вызывает.

Законно ли вручать повестки украинцам во время работы, напомнит "Телеграф", ссылаясь на разъяснение адвоката Кирилла Казака. Юрист подчеркнул, что вспомогательным инструментом для подобной процедуры является ведение предприятием или организацией внутреннего военного учета сотрудников.

Для начала ответим на самый волнующий вопрос — нет, человек не может отказаться от документа, предполагающего его явку в военкомат, если получил его по месту работы. Тем более, что в этом часто задействуют руководство объекта, где происходит раздача повесток.

Если "письма счастья" вручались сотрудникам на работе, то их начальство должно изначально выдать приказ об уведомлении военнообязанных насчет необходимости явиться в военкомат. Людей вводят в курс дела, а копия приказа обязательно направляется в военную структуру, которая хочет видеть призывников. Также руководство предприятия должно проконтролировать, выполнили ли подчиненные требования, указанные в повестке.

"В случае неявки он [администратор] должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время", — подчеркивает адвокат.

Если проштрафившийся сотрудник отказывается подписывать такой документ, то работодателю придется составить дополнительный акт об отказе в присутствии еще троих лиц. Эта бумага также направляется в военкомат.

Стоит добавить, что сейчас военнообязанные, которые имеют постоянное место работы, но будут вынуждены его покинуть ради службы в армии, не могут рассчитывать на сохранение заработной платы. При этом их рабочее место остается за ними.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли включить срок службы в армии в трудовой стаж, по которому после будет насчитываться пенсия.

Также мы писали, как действует отсрочка от мобилизации и какие есть нюансы при ее получении.