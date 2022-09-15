Засчитывается ли военная служба в стаж для начисления пенсии: появилось разъяснение

Многим украинцам пришлось оставить привычные занятия и отправиться с оружием на фронт — государство не оставляет это без внимания

Пока в Украине готовятся к очередному повышению выплат для нынешних пенсионеров, украинские военные продолжают бороться за нашу независимость. Многие из нынешних бойцов ВСУ не являются профессиональными военнослужащими, а в армию попали после 24 февраля, оставив привычные места работы. Однако их период военной службы обязательно засчитывается в трудовой стаж, хоть и не автоматически.

Что нужно сделать, чтобы месяцы, проведенные в окопах и на передовой, были учтены в будущем при начислении пенсии, рассказали на "Юридическом портале Украины". Этот момент регулируется ЗУ "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

Помимо трудового стажа, служба в армии также входит в страховой стаж, стаж госслужбы и стаж работы по специальности. Стоит лишь отметить, что для ведения учета бойцу придется обратиться в органы Пенсионного Фонда Украины с соответствующими документами.

В число официальных подтверждений несения военной службы входят военный билет, справки военкоматов, военных частей и других правоохранительных органов Украины (Минобороны, МВД, ГСЧС, СБУ и т.п.), а также справки из архивов или военно-лечебных учреждений.

Во время активных боевых действий любой из вышеперечисленных документов можно заменить специальной выпиской из военкомата, которая выдается в соответствии с распоряжением Минобороны. Людям, служащим в полиции, справки оформляются согласно правил МВД.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев может светить "тринадцатая" пенсия. Отметим, что право на получение дополнительной выплаты имеет лишь определенная категория пенсионеров.

Также мы рассказывали, кто из нынешних получателей пенсий не дождется индексации выплат до окончания войны с россией.