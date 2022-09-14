В Украине планируют повышение пенсий: когда и кому

Некоторые лица пенсионного возраста могут получить надбавку в размере 300 гривен

В Украине с 1 октября будут увеличены выплаты для некоторых категорий украинских пенсионеров. Минимальную пенсию по возрасту повысят неработающим гражданам, достигшим 65-летнего возраста и старше, а также лицам с соответствующим страховым стажем (минимум для женщин составляет 30 лет, а для мужчин — 35).

Как говорится в постановлении Кабмина, прибавку получат граждане в возрастной категории 70-75 лет. Размер повышения составит до 300 грн в пределах установленного максимума – 10340,35 грн. Тем, кому 70 исполнится после 1 октября, пенсию увеличат по фактическому достижению возрастного ценза.

Отметим, что на 1 декабря текущего года планируется еще один увеличение пенсионных выплат. Их минимальный размер вырастет до 2093 грн, а перерасчет будет касаться всех украинцев.

Увеличение пенсионных выплат производится на фоне ускорения инфляции. Так, по данным Национального банка, в августе она ускорилась до 23,8% в годовом исчислении. Согласно прогнозам НБУ, к концу года потребительские цены вырастут более чем на 30%.

К тому же, как ранее сообщал "Телеграф", некоторым гражданам пенсии могут снизить. Впрочем, лица, не имеющие достаточного страхового стажа, могут претендовать на социальную помощь.