Части пенсионеров могут существенно урезать пенсию: как этого избежать

Это произойдет при условии, что пенсионер не проинформировал ПФУ о трудоустройстве

Пока одна часть украинцев рассчитывает на повышение пенсии, другим могут сократить размер выплаты. Речь о тех пенсионерах, которые устроились на работу и не известили об этом сотрудников Пенсионного фонда.

Как передает Obozrevatel, такая процедура четко прописана в ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Дело в том, что официально работающим пенсионерам по закону не начисляют доплат, надбавок и повышений, а в случае, если они скрывают от ПФУ трудоустройство, то может возникнуть так называемая переплата пенсии.

Отмечается, что работающие пенсионеры теряют право на доплату с увеличением прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, а также право на надбавку за содержание ребенка до 18 лет и получение пенсии за выслугу лет. Кроме того, причиной переплат пенсии может стать предпринимательская деятельность.

Если ПФУ узнает, что произошла переплата пенсии, то излишек будет взиматься с пенсионера на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.

Чтобы избежать урезания пенсии, нужно обязательно предупреждать о трудоустройстве — это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. На это у гражданина 10 дней.

Как пенсионер может сообщить о трудоустройстве онлайн?

Войдите на веб-портал с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.

В левом боковом меню выберите пункт "Пенсионерам" – "Заявление на перерасчет пенсии".

Заполните поля заявления и загрузите скан-копии требуемых документов. Нажмите "Оформить заявление".

Подпишите заявление КЭП и отправьте его в ПФУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на перерасчет своих ежемесячных "получок" от государства до конца 2022 года.