Денег станет больше? Часть украинцев может сменить вид получаемой пенсии

Небольшие размеры пенсии можно изменить в определенных случаях

Уже в октябре 2022 года многие украинские пенсионеры получат прибавку к своим ежемесячным выплатам. Однако коснется это не всех, а размер многих пенсий в нашей стране по-прежнему далек от идеала. В отдельных случаях украинцы имеют возможность изменить тип получаемой выплаты — речь идет об оформлении пенсии с связи с потерей кормильца. Рассчитывать на нее могут лишь люди, которые считаются неработоспособные и прежде были на удержании покойного родственника.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины. Как отмечают специалисты, возможность перейти на подобный вид пенсий определяется с помощью ЗУ "Про общеобязательное государственное пенсионное страхование".

Объясним смену вида пенсии на конкретном примере. Если в семье проживала пара пенсионеров, из которых муж получал большие выплаты, то именно он и считался кормильцем. В случае его смерти женщина может оформить пенсию по потере кормильца — но лишь в случае, если они на момент кончины мужчины проживали вместе.

Есть в этой истории и определенный нюанс: полностью "перейти" на пенсию кормильца не получится. При перерасчете пенсионер получает лишь 50% от получаемых покойным выплат. При этом в отдельных случаях даже подобная "урезанная" пенсия может оказаться больше, чем изначально начисленная.

Перевод с одного вида пенсий на другой производится при подаче определенного пакета документов. Если они в порядке и соответствуют требованием, то начисление пенсии в связи с потерей кормильца может начаться уже с даты подачи заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавки в размере половины сумму прожиточного минимума.

Также мы писали о том, какие два главных фактора влияют на пенсионные выплаты украинцев, из-за чего их размер может быть весьма крошечным.