Укр

Денег станет больше? Часть украинцев может сменить вид получаемой пенсии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
При потери кормильца порой имеет смысл перейти на получение его пенсии, однако без нюансов не обойдется Новость обновлена 14 сентября 2022, 09:58
При потери кормильца порой имеет смысл перейти на получение его пенсии, однако без нюансов не обойдется

Небольшие размеры пенсии можно изменить в определенных случаях

Уже в октябре 2022 года многие украинские пенсионеры получат прибавку к своим ежемесячным выплатам. Однако коснется это не всех, а размер многих пенсий в нашей стране по-прежнему далек от идеала. В отдельных случаях украинцы имеют возможность изменить тип получаемой выплаты — речь идет об оформлении пенсии с связи с потерей кормильца. Рассчитывать на нее могут лишь люди, которые считаются неработоспособные и прежде были на удержании покойного родственника.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины. Как отмечают специалисты, возможность перейти на подобный вид пенсий определяется с помощью ЗУ "Про общеобязательное государственное пенсионное страхование".

Объясним смену вида пенсии на конкретном примере. Если в семье проживала пара пенсионеров, из которых муж получал большие выплаты, то именно он и считался кормильцем. В случае его смерти женщина может оформить пенсию по потере кормильца — но лишь в случае, если они на момент кончины мужчины проживали вместе.

Есть в этой истории и определенный нюанс: полностью "перейти" на пенсию кормильца не получится. При перерасчете пенсионер получает лишь 50% от получаемых покойным выплат. При этом в отдельных случаях даже подобная "урезанная" пенсия может оказаться больше, чем изначально начисленная.

Перевод с одного вида пенсий на другой производится при подаче определенного пакета документов. Если они в порядке и соответствуют требованием, то начисление пенсии в связи с потерей кормильца может начаться уже с даты подачи заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавки в размере половины сумму прожиточного минимума.

Также мы писали о том, какие два главных фактора влияют на пенсионные выплаты украинцев, из-за чего их размер может быть весьма крошечным.

Теги:
#Пенсионеры #Пенсии #Деньги #Пенсия #Потеря кормильца