Только после войны: кому из украинцев не повысят пенсии в ближайшее время

Для возвращения законной надбавки придется ждать окончания военного положения

Пока некоторые украинские пенсионеры ожидают анонсированного повышения выплат уже в октябре, другие их "коллеги" по статусу могут надеяться на индексацию пенсий лишь после войны. Размер перерасчета выплат некоторым категориям граждан должен достичь 14%, поэтому его решили отложить на мирное время.

Кто стал "счастливчиком", попав в категорию пенсионеров без перерасчета выплат, рассказывает издание "На пенсии". К слову, отметим, что соответствующее решение было принято Кабмином еще в июне нынешнего года.

Так, без индексации пенсий до окончания военного положения в Украине пока останутся:

народные депутаты;

государственные служащие;

научные сотрудники.

Выплаты для этих категорий населения пересчитают на следующий месяц после того, как власть официально объявит об окончании войны. К слову, такие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к ежемесячной получке в размере 14% от имеющейся суммы (без учета других прибавок и доплат).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев во время войны могут "заморозить" пенсии и как это отменить.

Также мы рассказывали, как в Украине можно выйти на заслуженный отдых раньше срока.