Только после войны: кому из украинцев не повысят пенсии в ближайшее время
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Для возвращения законной надбавки придется ждать окончания военного положения
Пока некоторые украинские пенсионеры ожидают анонсированного повышения выплат уже в октябре, другие их "коллеги" по статусу могут надеяться на индексацию пенсий лишь после войны. Размер перерасчета выплат некоторым категориям граждан должен достичь 14%, поэтому его решили отложить на мирное время.
Кто стал "счастливчиком", попав в категорию пенсионеров без перерасчета выплат, рассказывает издание "На пенсии". К слову, отметим, что соответствующее решение было принято Кабмином еще в июне нынешнего года.
Так, без индексации пенсий до окончания военного положения в Украине пока останутся:
- народные депутаты;
- государственные служащие;
- научные сотрудники.
Выплаты для этих категорий населения пересчитают на следующий месяц после того, как власть официально объявит об окончании войны. К слову, такие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к ежемесячной получке в размере 14% от имеющейся суммы (без учета других прибавок и доплат).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев во время войны могут "заморозить" пенсии и как это отменить.
Также мы рассказывали, как в Украине можно выйти на заслуженный отдых раньше срока.