Уволили перед пенсией? Есть вариант пойти на отдых раньше

Выйти на пенсию досрочно после увольнения можно двумя способами

Украинским пенсионерам уже в октябре стоит готовиться к пересчету пенсий. Но что делать тем, кто потерял работу перед тем, как отправиться на заслуженный отдых?

В "Пенсионном курьере" подсказывают, что пенсия может быть назначена раньше срока, но при определенных условиях. Для того, чтобы претендовать на досрочный выход на пенсию у человека должно быть достаточно страхового стажа. Для женщин это 30 лет, для мужчин — 35. Но это не единственная возможность.

Если на момент увольнения вам осталось не более чем полтора года до 60-го дня рождения, а также если вас уволили по инициативе собственника из-за сокращения штата или ликвидации предприятия, вы также можете претендовать на досрочную пенсию. Здесь есть одно уточнение — нужно зарегистрироваться в государственной службе занятости и чтобы там не было подходящих вам вакансий.

Кроме случаев увольнения на досрочную пенсию могут выйти также и военнослужащие. Им также положены определенные доплаты к государственным выплатам в ряде случаев. Стать пенсионером с 50 смогут те, кто работал на опасных производствах — есть два списка профессий.