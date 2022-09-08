Звільнили перед пенсією? Є варіант піти на відпочинок раніше

Вийти на пенсію достроково після звільнення можна двома способами

Українським пенсіонерам уже у жовтні варто готуватися до перерахунку пенсій. Але що робити тим, хто втратив роботу перед тим, як вирушити на заслужений відпочинок?

У "Пенсійному кур’єрі" підказують, що пенсія може бути призначена раніше за термін, але за певних умов. Для того, щоб претендувати на достроковий вихід на пенсію, у людини має бути достатньо страхового стажу. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35. Але це не єдина можливість.

Якщо на момент звільнення вам залишилося не більше півтора року до 60-го дня народження, а також якщо вас звільнили з ініціативи власника через скорочення штату або ліквідацію підприємства, ви також можете претендувати на дострокову пенсію. Тут є одне уточнення — потрібно зареєструватися в державній службі зайнятості і щоб там не було вакансій, які вам підходять.

Окрім випадків звільнення на дострокову пенсію можуть вийти також і військовослужбовці. Їм також належать певні доплати до державних виплат у ряді випадків. Стати пенсіонером із 50 зможуть ті, хто працював на небезпечних виробництвах — є два списки професій.