Значна категорія українців отримає більшу пенсію: про кого мова

Вік виходу на пенсію для цієї категорії населення також знижений

В Україні для виходу на пенсію необхідно здобути страховий стаж, а також досягнути пенсійного віку. Однак, для значної категорії населення зробили можливим достроковий вихід на пенсію — мова про громадян, які мають статус учасника бойових дій.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, пенсія цивільним, які отримали статус УБД, обчислюється на загальних підставах залежно від наявного страхового стажу і зарплати за нормами Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". При цьому вони можуть розраховувати на значну кількість надбавок.

Що дає статус УБД при виході на пенсію

Перш за все, підтверджений документально статус УБД дає право дострокового виходу на пенсію — чоловікам у 55, жінкам у 50 років. Однак, для цього чоловіки повинні мати 25 років страхового стажу, а жінки — 20 років. Лише у такому випадку вислуга років військовослужбовців прирівнюється до страхового стажу. Крім того, родини військових, які загинули під час бойових дій, мають право на таке ж зниження пенсійного віку. Це стосується дружини або чоловіка, якщо вони не взяли повторний шлюб, а також батьків, які мають статус сім'ї загиблого захисника України.

Учасники бойових дій при виході на пенсію отримують такі надбавки:

Доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня така надбавка складає 506,75 грн.

Цільову грошову допомогу у розмірі 40 грн. Вона з 2004 року передбачена Законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

При цьому загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму (зараз це мінімум 4256,70 грн).

Дехто з військових, які виходять на пенсію, можуть мати й пільги при обчисленні стажу. Зокрема, окремі види військової служби можуть зараховуватися у стаж в полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Зокрема, період участі в АТО множиться на 3.

Також передбачені доплати військовим пенсіонерам за особливі заслуги:

Громадяни з орденами можуть розраховувати на доплату від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму (від 405,40 до 810,80 грн).

Військові, які мають орден "Золота Зірка", або нагороджені орденом Богдана Хмельницького (трьох ступенів), або орденом княгині Ольги (трьох ступенів) мають право на доплату до пенсії у 70% прожиткового мінімуму (зараз це 1418,90 грн).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні має змінитися підхід до соціальних виплат пенсіонерам — у частини з них пенсії можуть зрости після того, як до цього процесу залучать меценатів.