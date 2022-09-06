Різниця є: коли найвигідніше звертатися за нарахуванням пенсії

Українським громадянам варто бути уважнішими до власних фінансів

Поки частина пенсіонерів може недоотримати свої щомісячні виплати в повному обсязі, інші українці лише готуються до виходу на заслужений відпочинок. При цьому не кожен із них знає, що розмір їхньої пенсії залежатиме не тільки від одержуваної ними заробітної плати та стажу. Важливим фактором є також час призначення виплат.

Більше деталей розповідає видання "На пенсії", повідомляє "Телеграф". Цікаво, що найбільше "плюшок" може світити майбутньому пенсіонеру, який направить свою заявку до ПФУ наприкінці календарного року.

Загалом прийнято, що документи на призначення пенсійних виплат українець має надати протягом трьох місяців після свого дня народження. Мається на увазі досягнення того віку, котрий дозволяє вихід на заслужений відпочинок (як мінімум – 60 років).

Розмір призначених пенсійних виплат може відрізнятись від того, в який період нараховуватиметься — на початку чи наприкінці року. Це пов’язано з різницею у сумі одержуваних раніше заробітних плат, адже для нарахування пенсії береться показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за останні три календарні роки.

Наприклад: якщо показник середньої зарплати за період 2020-2022 рр. буде вищим, ніж із 2019 по 2021 роки, то вигіднішим буде звернутися за нарахуванням пенсії на початку 2023 року. Зазначимо, що показник 2019-2021 рр. дорівнює 10 876 грн 37 коп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні вирішили змінити правила розрахунку розміру пенсійних виплат. Зміни безпосередньо пов’язані з повномасштабною війною з росією.

Також ми писали про те, кому з українців найближчим часом може світити щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 9%.