Частині пенсіонерів можуть суттєво урізати пенсію: як цього уникнути

Це станеться за умови, що пенсіонер не поінформував ПФУ про працевлаштування

Поки одна частина українців розраховує на підвищення пенсії, іншим можуть скоротити розмір виплати. Мова про тих пенсіонерів, які влаштувалися на роботу і не сповістили про це співробітникам Пенсійного фонду.

Як передає Obozrevatel, така процедура чітко прописана у ч. 1 ст. 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Річ у тому, що пенсіонерам, які офіційно працюють, за законом не нараховують доплат, надбавок та підвищень, а у випадку, якщо вони приховують від ПФУ працевлаштування, то може виникнути так звана переплата пенсії.

Зазначається, що пенсіонери, які працюють, втрачають право на доплату зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, а також право на надбавку за утримання дитини до 18 років та отримання пенсії за вислугу років. Крім того, причиною переплати пенсії може стати підприємницька діяльність.

Якщо ПФУ довідається, що відбулася переплата пенсії, то надлишок стягуватиметься з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів або ж в судовому порядку.

Щоб уникнути урізання пенсії треба обов'язково попереджати про працевлаштування — це можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. На це у громадянина є 10 днів.

Як пенсіонер може повідомити про працевлаштування онлайн?

Увійдіть на вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу.

У лівому бічному меню виберіть пункт "Пенсіонерам" – "Заява на перерахунок пенсії".

Заповніть поля заяви та завантажте скан-копії необхідних документів. Натисніть кнопку "Оформити заяву".

Підпишіть заяву КЕП та надішліть її до ПФУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на перерахунок своїх щомісячних "получок" від держави до кінця 2022 року.