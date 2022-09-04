Частина українців може розраховувати на збільшення пенсії: скільки і кому світить

Головна вимога — щоб отримувач раніше не мав жодної іншої пенсії

Поки одних українських пенсіонерів можуть змусити повернути частину грошей державі, інші з нетерпінням чекають на отримання додаткових виплат до своєї основної пенсії. У 2022 році така надбавка світить тим жінкам, які вийдуть на заслужений відпочинок після досягнення 60-річного віку. Розмір грошової "плюшки" від держави буде розрахований індивідуально, адже має становити 9% загальної суми нарахованої раніше пенсії.

Більше деталей повідомляє портал "На пенсії", передає "Телеграф". Однією з умов можливого отримання надбавки є відсутність отримання будь-яких інших видів пенсій (за вислугу років, інвалідність чи втрату годувальника).

Усі ті українські громадянки, які зараз виходять на пенсію у 60-річному віці та раніше мали додаткові пенсійні виплати від держави, на жаль, своїх 9% "доповнення" не отримають.

До категорії тих, хто загалом підлягає нарахуванню подібної надбавки, входять українки, які народилися в період із 1 січня по 31 грудня 1962 року.

Вказане підвищення пенсії буде встановлено у межах максимально можливого розміру пенсії, що визначається Законом України №1058. Це означає, що загальна сума щомісячних виплат не може перевищувати розміру 10 прожиткових мінімумів, визначених для непрацездатних людей.

Цікаво, що жінки, які вийшли на пенсію у 2021 році у 60-річному віці, отримують компенсацію у розмірі 25% основного розміру пенсії. Це з тим, що вони "пересиділи" на роботі додаткові п’ять років, ніж передбачається законодавством.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з українців можуть призупинити виплату пенсій та із чим це пов’язано.

Також ми розповідали, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на перерахунок своїх щомісячних "получок" від держави до кінця 2022 року.