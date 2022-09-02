До кінця року деяким українцям двічі збільшать пенсії: кому та коли очікувати підвищення

Мінімальний розмір пенсії 3000 гривень матимуть громадяни від 70 років за певних умов

В Україні у липні було переглянуто розмір прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати для літніх українців частково зросли. До кінця поточного, 2022 року, пенсії планують збільшити ще два рази: перші доплати громадянам України будуть нараховані вже з першого жовтня. Що стосується другого і підсумкового збільшення виплат, то воно заплановане урядом на грудень.

Як пише видання "НВ Бізнес", з 1 жовтня мінімальний розмір пенсій в Україні складатиме 3 000 гривень для всіх громадян віком від 70 років із повним страховим стажем. Що стосується українців, у яких стаж менший, то для них пенсійні виплати підвищуватимуть пропорційно.

Водночас вже з першого числа останнього місяця поточного року українцям, котрі досягли 70-річного віку та мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, а також отримують пенсію згідно з чинними нормами законодавства, встановлять мінімальну пенсійну виплату на рівні 2 500 гривень.

Громадянам, які не мають відповідного стажу (35 та 30 років для чоловіків та жінок відповідно), мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюватиметься пропорційно до страхового стажу виходячи з розміру "мінімалки" у 2 500 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які пенсії літні жителі України отримуватимуть у вересні та коли пенсіонерам варто очікувати на збільшення соціальних виплат.

Також нагадаємо, що українцям надали можливість докупити страховий стаж для отримання пенсій при умові, що його не вистачає.