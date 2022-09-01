Деяким українцям підвищать пенсії вже з 1 жовтня: кому і наскільки

Українських пенсіонерів очікує декілька етапів зростання пенсій

В Україні до кінця поточного, 2022 року пенсіонери ще двічі можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат. Перша частина надбавки надходитиме літнім жителям країни вже з 1 жовтня. Проте надбавка передбачена не для всіх, а виключно для вікової категорії українців, яким виповнилося 70 років і більше.

Як розповіла під час ефіру загальноукраїнського телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, вже з наступного місяця, а саме з 1 жовтня, в Україні урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію "70+" За її словами, українцям, які досягнули віку у 70 років і більше, отримають щомісячну доплату до своїх пенсій у розмірі 300 гривень.

Також чиновниця відзначила, що з 1 жовтня мінімальний розмір пенсій в Україні складатиме 3 000 гривень для всіх громадян віком від 70 років із повним страховим стажем. Що стосується українців, у яких стаж менший, то для них пенсійні виплати підвищуватимуть пропорційно.

"Тобто таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менше страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", – підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи зміняться пенсійні виплати в Україні з 1 вересня.

Також нагадаємо, що деякі українці, котрі отримали право на доплату за віком не завжди отримують її у неповному обсязі, пояснивши, чому це відбувається.