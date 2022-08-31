Підвищення пенсій під час війни: українцям розповіли, чи зміняться виплати з 1 вересня

До кінця поточного року заплановано ще два підвищення виплат пенсіонерам

Українським пенсіонерам, які через війну і не тільки виїхали за кордон, пояснили, як не залишитись без виплат і в яких випадках держава продовжує їх забезпечувати. Тим часом пенсіонерів, які лишаються на батьківщині, турбує питання – що буде з їхніми пенсіями в умовах економічної кризи, викликаної війною.

Як пише видання "НВ", уряд наразі шукає альтернативні способи підвищення пенсійних виплат. Окрім того, Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким протягом дії воєнного стану доходи пенсіонерів не можуть бути знижені.

Однак 1 вересня підвищення виплат чекати не варто. До кінця поточного року воно заплановано ще двічі – з 1 жовтня і з 1 грудня. У жовтні вступить в силу норма про доплата за вік для тих, кому виповнилось 70 років, а у грудні відбудеться чергове підвищення прожиткового мінімуму. Отже, найближчий місяць усі пенсії залишатимуться на попередньому рівні.

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Як повідомляв "Телеграф", в уряді уже працюють над тим, щоби у 2023 році стабільно забезпечувати усі пенсійні виплати. Це називають одним з ключових пріоритетів держави на найближче майбутнє.