Пенсіонери в Україні можуть отримати неповну доплату за вік: чому так

Доплату за віком починають нараховувати у місяць, коли в пенсіонера день народження, але не з 1 числа

У Пенсійному фонді України пояснили, яким чином пенсіонери, що влаштувались на роботу, можуть убезпечити себе від зняття частини виплат. Тим часом громадяни, які отримали право на доплату за віком часто отримують її у неповному обсязі.

Видання "На пенсії" пояснило, чому це відбувається таким чином. В урізаному обсязі може надійти перша вікова доплата. Це пов’язано з тим, що її починають нараховувати не з 1 числа, як всю пенсію, а з дня досягнення пенсіонером певного віку. Тобто, чим ближче до кінця місяця в людини день народження, ти меншою буде перша виплата за віком. Із наступного місяця вона має почати надходити у повному розмірі.

Щодо обсягу доплат, то пенсіонерам, старшим за 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії в розмірі 500 гривень. Після планової індексації та перерахунку зараз вона зросла до 579 грн.

Для пенсіонерів, яким від 75 до 80 років, ця доплата становить 456 грн.

Ті, кому 70-75 років, почнуть отримувати надбавку в 300 грн з жовтня цього року. Це підвищення торкнеться 1,7 млн. пенсіонерів. Воно призначатиметься тим, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією менше ніж 10 тисяч гривень.

На 2023 рік заплановане запровадження доплати пенсіонерам у віці 65-70 років. Їм мають додати по 200 грн.

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