Пенсионеры в Украине могут получить неполную доплату за возраст: почему так

Доплату по возрасту начинают начислять в месяц, когда у пенсионера день рождения, но не с 1 числа

В Пенсионном фонде Украины объяснили, каким образом устроившиеся на работу пенсионеры могут обезопасить себя от снятия части выплат. Между тем граждане, получившие право на доплату по возрасту, часто получают ее в неполном объеме.

Издание "На пенсии" объяснило, почему это происходит таким образом. В урезанном объеме может поступить первая возрастная доплата. Это связано с тем, что ее начинают начислять не с 1 числа, как всю пенсию, а со дня достижения пенсионером определенного возраста. То есть, чем ближе к концу месяца у человека день рождения, ты меньше будет первая выплата по возрасту. Со следующего месяца она должна начать поступать в полном размере.

Что касается объема доплат, то пенсионерам старше 80 лет с 1 апреля 2020 года установлена доплата к пенсии в размере 500 гривен. После плановой индексации и перерасчета сейчас она выросла до 579 грн.

Для пенсионеров от 75 до 80 лет эта доплата составляет 456 грн.

Те, кому 70-75 лет, начнут получать прибавку в 300 грн с октября этого года. Это повышение коснется 1,7 млн пенсионеров. Оно будет назначаться тем, чья пенсия меньше средней заработной платы 2020 года, то есть пенсионеры с пенсией менее 10 тысяч гривен.

На 2023 год запланировано введение доплаты пенсионерам в возрасте 65-70 лет. Им должны прибавить по 200 грн.

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Как сообщал "Телеграф", украинцам, которым не хватает стажа для выхода на пенсию, рассказали, как можно его докупить, и каким образом на этой "покупке" сэкономить.